Суд отложил рассмотрение дела петербуржца, попросившего закопать бочку с матерью

В Северной столице Невский районный суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте мужчины, который пытался захоронить бочку с трупом своей матери. Подозреваемого в убийстве пришлось госпитализировать.

Петербуржец после доставки в храм Фемиды пожаловался на боли. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, после было принято решение доставить его в больницу.

Преступный инцидент произошел во вторник, 18 февраля, на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. 41-летний мужчина хотел захоронить свою мать, скончавшуюся накануне, в пластиковой бочке. Тело обнаружил машинист экскаватора. Работника закопать бочку попросил малознакомый мужчина, заверив, что внутри находится мусор.

Злоумышленника задержали на следующий день, однако по пути в суд он умудрился сбежать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, подозреваемого подкараулили в квартире его знакомой на Ленской улице и снова задержали.