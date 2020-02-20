Задержан подозреваемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд

Задержан подозреваемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд
К счастью, преступника нашли быстро. Фото: Pixabay

Обнаружен же он был в квартире своей знакомой, которая проживает на Ленской улице в Красногвардейском районе. Преступник был оперативно задержан, сегодня, 20 февраля сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, мужчина был задержан по подозрению у чудовищном убийстве собственной матери. Согласно версии следствия, тело женщины он спрятал в бочке и закопал в Ленинградской области.

После задержания мужчину направили в следственный органы, где буду приняты дальнейшее решения по данному делу о вопиющей жестокости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, подозреваемый в убийстве матери, сбежал по дороге в суд. Ещёе вчера, 19 февраля, мужчина должен был оказаться в суде, но сбежал из следственного отдела Невского района.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание подозрение в убийстве
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