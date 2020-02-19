Петербуржец, подозреваемый в убийстве матери, сбежал по дороге в суд

Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве своей матери, должен был оказаться на судебном заседании, однако сбежал по дороге в суд.

Петербуржец, ведущий асоциальный образ жизни, по версии следствия, убил свою мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже он спрятал погибшую в пластиковую бочку и попросил экскаваторщика закопать сосуд. Его задержали во вторник, 18 февраля, и сегодня подозреваемый должен был отправиться в суд для рассмотрения ходатайства следствия о заключении Толчина под стражу.

Около 18:00 в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что петербуржец сбежал по дороге в суд. В связи с этим рассмотрение ходатайства отложено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работники петербургской таможни изъяли на складе более тонны запрещенного в России снюса.