Таможенники изъяли более тонны запрещенного снюса на складах в Петербурге

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обнаружили на петербургскогом складе 1200 килограмм запрещенного в России снюса.

Всю партию найденного товара изъяли, сообщают в пресс-службе СЗТУ. В общей сложности, таможенники насчитали 92 тысячи пачек табачного изделия, масса которых составила 1,2 тонны. Запрещенный товар находился в складских помещениях на юге Северной столицы.

Согласно результатам экспертизы, основная часть снюса была произведена на территории Швеции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семерым полицейским Петербурга предъявлены обвинения в получении взятки. В течение двух лет индивидуальный предприниматель выплатил им более 7,5 миллионов рублей за «покровительство».