В Петербурге полицейским-взяточникам и их экс-начальнику предъявили обвинения

В Петербурге полицейским-взяточникам и их экс-начальнику предъявили обвинения
За два года полицейские получили 7,6 млн рублей. Фото: pixabay.com

Шестеро сотрудников правоохранительных органов и их бывший начальник обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

В среду, 19 февраля, оперативники задержали бывшего заместителя командира отдельного батальона ППСП УМВД РФ по Центральному району Санкт-Петербурга, а также его шестерых подчиненных. По версии следствия, злоумышленники в течение двух лет, с 2017 по 2019 год, получили от бизнесмена более 7,5 миллионов рублей в качестве взятки.

Стражи порядка обещали индивидуальному предпринимателю взамен закрыть глаза на административные правонарушения и предоставить свое покровительство. Решается вопрос об аресте экс-заместителя командира батальона. Других фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о подробностях задержания полицейских-взяточников.

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В Петербурге полицейским-взяточникам и их экс-начальнику предъявили обвинения
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