ГАТИ возмущена содержанием 39% фасадов зданий Петербурга

При этом эксперты отмечают, что ситуация улучшается с каждым годом.

Об это стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. ГАТИ, проверяя состояние фасадов зданий города, отметила положительную динамика в сфере их содержания. При этом 39% из них оставляют желать лучшего, а в прошлом году количество нарушений было намного больше.

Отмечается, что в 2019 году отмыли почти 80% зданий, из них более 4,7 тысяч – это помещения, находящиеся в собственности властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАТИ выдала разрешение на бурение скважин для коричневой ветки метро в Петербурге.