ГАТИ выдала разрешение на бурение скважин для коричневой ветки метро в Петербурге

ГАТИ выдала разрешение на бурение скважин для коричневой ветки метро в Петербурге
Строительные работы будут вестись до 31 августа 2020 года. Фото: Baltphoto

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) одобрила проведение инженерно-геологических работ для строительства участка метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны».

В пятницу, 17 января, ГАТИ выдала ордер на бурение скважин для участка Красносельском-Калининской линии петербургского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. К строительству участка от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны» приступят в ближайшее время.

Запрос на разрешение от ГАТИ сроком с 16 января по 31 августа 2020 года подготовило учреждение «Дирекция транспортного строительства». Работы будет выполнять компания «Метрогипротранс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов объяснил, почему на «Дунайской» и «Беговой» регулярно случаются протечки.

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