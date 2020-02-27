Домой к жениху Бузовой пришли полицейские

Манукян встретил представителя власти в постели – его разыграла певица.

Об этом стало известно 26 февраля. Певица и телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер Давид Манукян сняли шуточный ролик о своих отношениях. В самом начале пара договаривается немного «поиграть» в полицейских. Манукян, предвкушая отличный вечер, расслабился и прилег на кровать. Каково же было его удивление, когда Бузова, отлично влившаяся в роль, предстала перед ним в форме и потребовала пройти с ней.

Перепуганный Манукян даже помрачнел – такого он от своей возлюбленной точно не ожидал. Подписчики поблагодарили Бузову за креативный ролик и отметили, что ей идет форма и что она отличная актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова поздравила Манукяна с Днем всех влюбленных, нарядившись медсестрой.