Тимати закрыл свою страницу в Instagram после обвинений в нацизме

Российский рэп-исполнитель и продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, закрыл свою страницу в Instagram после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает «Газета.ру».

Американец увидел кадр из фильма «Гитлер капут!», где российский музыкант позирует на фоне свастики. На этом основании американский рэпер сделал вывод, что Тимати имеет нацистские убеждения.

«Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star», — написал Квели.

Тимати отреагировал на это с иронией, однако страницу все же закрыл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати. За хип-хоп исполнителем прочно закрепился статус непостоянного в отношениях, поэтому недоброжелатели стали поговаривать, что Тимати так и не изменился.