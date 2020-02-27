Петербуржцы с пистолетом-пулеметом устроили стрельбу в Ленобласти

Двое мужчин устроили стрельбу в Тосненском районе Ленобласти. Полиция задержала жителей Петербурга 1989 и 1990 года рождения.

Сообщение о стрельбе поступило около 15:15 часов в среду, 26 февраля. Местные жители рассказали, что у дома 16 на улице Большой в деревне Новинка раздались выстрелы.

Прибывшие полицейские задержали двух мужчин. Один из них ранее был судим.

«У указанных граждан были изъяты предметы, похожие на пневматическую винтовку и охолощённый пистолет-пулемет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе осмотра бани на участке рядом полиция обнаружила стеклянные колбы и мешок с белым порошкообразным веществом, возможно, наркотическим. Найденное изъято и направлено на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга конфликт между супругами закончился стрельбой.