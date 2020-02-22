На Рижской конфликт супругов закончился стрельбой

Петербургская полиция доставила в отдел жителя Красногвардейского района, который выстрелил в голову жене из пневматического ружья. Пострадавшая в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональном главке МВД, все произошло накануне вечером, 21 февраля, в квартире дома №16 на Рижской улице. Прибывший на место наряд полиции задержал пьяного 38-летнего жильца, который поссорился с 35-летней супругой и выстрелил в нее из пневматического ружья. Пуля попала в голову

Пострадавшую супругу госпитализировали в больницу. На задержанного составили административный протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузина, открывшего стрельбу в кафе в Петербурге, приговорили к 4 месяцам колонии.