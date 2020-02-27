В Госдуму внесена поправку о дате голосования по Конституции

В Госдуму внесена поправку о дате голосования по Конституции
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки в проект об изменении Конституции, касающиеся дня общероссийского голосования. Об этом сообщает РИА «Новости»

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении голосования по поправке в Конституцию 22 апреля. Этот день сделают выходным для того, чтобы граждане имели возможность высказать свое мнение.

Ранее Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

В частности, законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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