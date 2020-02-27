В Саперном таксист домогался до пьяной пассажирки

В Саперном таксист домогался до пьяной пассажирки
Таксиста разыскивает полиция. Фото: unsplash.com

В Петербурге после заявления пассажирки разыскивают таксиста. Женщина сообщила, что водитель домогался до ней и похитил её вещи.

По словам пассажирки, ранним утром 26 февраля она села в такси, будучи нетрезвой. У ж/д станции «29 км» в поселке Саперный водитель начал к ней приставать.

Мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а затем открыто забрал у неё куртку, в которой находился телефон.

«Заявительница смогла выйти из салона автомобиля, после чего водитель с места происшествия скрылся», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В такси женщина забыла сумку, в которой лежали, деньги, банковская карта, зарядка для телефона и наушники. Ущерб оценивается в 21 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей задержали таксиста.

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