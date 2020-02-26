В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в педофилии

Уроженца Таджикистана, работающего таксистом в Северной столице, задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей.

Правоохранители задержали мужчину во вторник, 25 февраля, возле одного из домов по Уральской улице. Полицейские подозревают иностранца в том, что в ночь на понедельник, 24 февраля, таксист изнасиловал несовершеннолетнюю, поскольку она не смогла расплатиться за поездку.

Девочка объяснила, что ей нужно подняться домой, чтобы взять деньги, но водитель не согласился подождать пару минут, затащил школьницу на заднее сиденье и надругался над жертвой, передает «КП — Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге едва не похитили частного детектива. Полиция пресекла подготовку преступления после того, как к ним обратилась сама женщина-детектив.