В Петербурге готовили похищение частного детектива

В Петербурге расследуют дело о подготовке к похищению частного детектива из Москвы. Женщина сама обратилась в следственный комитет и сообщила, что её хотят похитить.

В Главное следственное управление СК РФ по Петербурга поступило сообщение от жительницы Москвы, работающей частным детективом. Она заявила, что на территории Петербурга планируется организация её похищения. Мотивом для этого была её деятельность как детектива, сообщает пресс-служба ГСУ.

Женщина полагает, что похитители хотели получить информации о местонахождении мальчика 2014 года рождения — сына одной из её доверительниц. Мать ребенка скрывает его от отца.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что группа неустановленных лиц предпринимала действия по подготовке к похищению. Они собирали сведения о семье частного детектива и их местах пребывания. При подготовки использовались GPS-трекеры.

Расследование продолжается. Проводятся обыски и ведутся допросы свидетелей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в похищении мужчины.