В Петербурге задержали подозреваемого в похищении мужчины, совершенном 6 лет назад

В Петербурге правоохранители арестовали подозреваемого в похищении мужчины. Преступление было совершено несколько лет назад.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 33-летнего ранее судимого гражданина. Установлено, что он действовал с 32-летним злоумышленником.

В 2014 году сообщники, применив физическую силу к 43-летнему гражданину, связали его и усадили в автомобиль. После злоумышленники похитили у гражданина миллион рублей в счет несуществующего долга. Спустя несколько часов потерпевшему удалось сбежать, он сразу обратился в полицию. Соучастник указанного гражданина был ранее задержан.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту похищение человека, грабежа и вымогательства были возбуждены уголовные дела.

Потерпевший опознал злоумышленника.

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