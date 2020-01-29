В Пулково проверяют россиян, эвакуированных из Китая

В Пулково проверяют россиян, эвакуированных из Китая
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургский аэропорт Пулково прибыл первый самолет с гражданами РФ, которые были эвакуированы с острова Хайнань.

Досрочный вывоз туристов связан с резкой вспышкой распространения китайского вируса.

Как сообщает 78.ru, всех пассажиров, прибывших в Северную столицу, тщательно обследовали прямо на борту воздушного судна до того, как пустить в аэропорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек. На сегодняшний опасным вирусом в стране заражены 5 974 человек.

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В Пулково проверяют россиян, эвакуированных из Китая
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