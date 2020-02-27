В Петербурге мошенники нашли свою жертву через радио

В Адмиралтейском районе Петербурга разыскиваются злоумышленники, которые мошенническим путем похитили полмиллиона рублей у женщины.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне днем, 26 февраля, в полицию обратилась 62-летняя женщина, приехавшая в Петербург из Иваново. Она рассказала, что в начале января услышала по радио сообщение о способе вернуть средства обманутым дольщикам и позвонила по указанному номеру, где ей пообещали помощь. Затем ей позвонили «начальница финансового отдела» и «налоговый инспектор» и заставили жертву перечислить более 535 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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