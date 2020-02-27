В Ленобласти на трассе «Нарва» обустроят пешеходные дорожки

В Ленобласти на трассе &#171;Нарва&#187; обустроят пешеходные дорожки
Всего будет обустроено полтора километра пешеходных дорожек. Фото: pixabay

Петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительные заключения на проведение работ по обустройству пешеходных дорожек на трассе А-180 «Нарва».

Как сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», проект предусматривает обустройство почти 1,5 км пешеходных дорожек с тротуарами вблизи автобусных остановок на нескольких участках трассы А-180 «Нарва».

Работы будут проходить в Волосовском районе Ленинградской области — в Сельцовском, Бегуницком и Зимитицком сельских поселениях. Там также будет установлено пешеходное ограждение, трансформаторные подстанции, сигнальные столбики и дорожные знаки. Кроме того, планируется устройство стационарного электроосвещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы ограничили движение на трассах Ленобласти.

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