Дорожные работы ограничили движение на трассах Ленобласти

Движение на федеральных трассах Ленинградской области ограничило проведение дорожных работ 25 февраля, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Так, в оба направления на 12-179 км трассы Р-21 «Кола» ограничено движение скорости с 8.00 до 19.00. На 40 км трассы ограничения в сторону Петербурга связаны с устранением деформаций асфальта. Они будут действовать с 8.00 до 19.00. На 121 км в сторону Мурманска в то же время устраняют деформации обочины.

На трассе М-10 «Россия» Москва — Петербург введены ограничения скорости в оба направления на участке с 593 по 674 км из-за работ с дорожными знаками. На 658 км в сторону Петербурга с 8.00 до 19.00 ремонтируют асфальт.

На 108-149 км трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Большая Ижора работы с дорожными знаками ограничат скорость движения в обе стороны с 8.00 до 19.00.

Те же работы в то же время ограничат движение в обе стороны трассы А-114 «Вологда — Тихвин».

На трассе А-181 «Скандинавия» с 8.00 до 20.00 будут ремонтировать асфальт, из-за чего будет ограничена скорость на км 65, км 72-74, км 125, 145, и подъездах к Выборгу №1 км 0-1 и №2 км 0-2.

На мосту через реку Вуокса, что трассе «Выборг — Светогорск», будет ограничено движение скорости из-за капитального ремонта моста с 00.00 до 24.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта на Софийской и Моисеенко ограничат.