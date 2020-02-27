Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: cdc.gov

Немецкие специалисты представили перечень продуктов и вещей, необходимых в случае распространения эпидемии нового смертельного коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, на случай 10-дневного карантина каждому гражданину рекомендуют иметь дома 20 л питьевой воды, в общей сложности 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля и макарон, 2,5 кг консервированных овощей, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 кг молока и молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц, 0,4 кг масла, а также сахар, мед, муку, бульонные кубики, печенье и шоколад.

Эти продукты способны обеспечить потребности в 2200 ккал в день для взрослого. Также рекомендуется иметь в запасе медикаменты, свечи, газовую горелку, фонарь, батарейки и средство для дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае достигло почти 2 800 человек.

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Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса