В Липецке мужчина зарезал маленькую дочь, ранил жену и умер

В Липецке вооруженный ножом местный житель напал на супругу и двух дочерей, четырех и 11-ти лет, после чего покончил с собой. Младшая дочь умерла, а старшая с матерью госпитализированы.

Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, все произошло минувшей ночью, 27 февраля. Полицию вызвала 37-летняя пострадавшая, супруга мужчины. Прибывшие на место правоохранители нашли в квартире тело маленькой девочки, а тело ее обезумевшего отца было найдено возле дома. Состояние матери оценивается как тяжелое, а старшая дочь находится на грани смерти, сообщает РИА Новости.

Во время резни 36-летний мужчина также предпринял попытку сжечь квартиру. Известно, что он работал в отделе продаж в автосалоне, а его жена — мировая судья.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

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