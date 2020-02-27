Уголовное дело о жестоком убийстве в Ленобласти направлено в суд

Разбираться с преступниками будет Ленинградский областной суд.

Следствием установлено, что двое мужчин, проживающих в Тихвине, поссорившись со своим знакомым в ноябре 2018 года, распланировали месть. В результате преступных действий, жертва была вывезена в поле, где ей были нанесены многочисленные травмы. В ход шли руки, ноги и даже бита, которой били по голове. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

В результате избиений, пострадавший мужчина скончался. Его бездыханное тело спрятали в лесу, хладнокровно скинув в канаву.

Двум преступникам 1994 и 1992 годов рождения, предъявлено обвинение п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору.

Оба злоумышленника сейчас находятся в местах заключения.

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