Уголовное дело о жестоком убийстве в Ленобласти направлено в суд

Уголовное дело о жестоком убийстве в Ленобласти направлено в суд
Им грозит серьезный срок. Фото: pixabay.com 

Разбираться с преступниками будет Ленинградский областной суд.

Следствием установлено, что двое мужчин, проживающих в Тихвине, поссорившись со своим знакомым в ноябре 2018 года, распланировали месть. В результате преступных действий, жертва была вывезена в поле, где ей были нанесены многочисленные травмы. В ход шли руки, ноги и даже бита, которой били по голове. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

В результате избиений, пострадавший мужчина скончался. Его бездыханное тело спрятали в лесу, хладнокровно скинув в канаву.

Двум преступникам 1994 и 1992 годов рождения, предъявлено обвинение п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору.

Оба злоумышленника сейчас находятся в местах заключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Саратове подростки готовили массовое убийство в местной школе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть суд тихвин убийство уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд приостановил строительство «коричневой» ветки метро
Уголовное дело о жестоком убийстве в Ленобласти направлено в суд
МКБ выступил организатором выпуска облигаций ОАО «РЖД»
Водители Петербурга пожаловались на сбой в системе ГИБДД
Прокуратура хочет оставить в колонии экс-главу ФСИН Реймера
Сбербанк прогнозирует укрепление рубля
В Киришах благоустроят сквер «Снегурочка» за пять миллионов рублей
В петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне