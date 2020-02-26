В Саратове подростки готовили массовое убийство в местной школе

Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, готовивших нападение на саратовскую школу. На допросе задержанные Евгений и Игорь рассказали о цели готовящейся ими бойни.

Как сообщает РИА Новости, правоохранителями были задержаны двое подростков 2005 года рождения, которые хотели напасть на школу в Саратове.

На допросе следователи задали им вопрос о планируемом количестве убийств в образовательном учреждении. На это Евгений ответил, что ему было все равно, а Игорь, по его слова, рассчитывал убить около сорока человек.

Евгений также рассказал правоохранителям, что его увлечение «идеологией массовых убийств» началось примерно год назад, а строить планы по атаке на школу он начал по соображениям мести.

По словам Игоря, нападение планировалось совершить уже в этом мае этого года.

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