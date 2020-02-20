Путин: Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Во время заседания коллегии ФСБ президент России Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США 27 декабря прошлого года, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*( террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал российский лидер, сообщает РИА «Новости».

По словам президента, Россия будет отвечать на помощь США тем же.

В конце декабря 2019 года фигуранты уголовного дела о подготовке терактов в новогодние праздники были арестованы сроком на два месяца — до 29 февраля. Они были задержаны 27 декабря по подозрению в подготовке терактов в Петербурге. При себе у них имелись материалы, подтверждающие их причастность к подготовке теракта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое россиян, которые накануне были задержаны ФСБ по подозрению в подготовке теракте в новогодние праздниками в Петербурге, начали давать признательные показания.

* Террористическая организация, запрещенная в России