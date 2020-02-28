СКА сыграет с «Витязем» в плей-офф КХЛ

СКА сыграет с «Витязем» в плей-офф КХЛ
Первая встреча состоится в Ледовом дворце 1 марта. Фото: https://twitter.com/hcSKA

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции.

СКА начнет плей-офф серией с подольским «Витязем».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» занял седьмую строчку на Западе.

Первая встреча состоится в Ледовом дворце 1 марта. Далее матчи пройдут 3, 5, 7 и при необходимости, 7, 9 и 11 марта.

В 1/4 финала Запада сыграют следующие команды: ЦСКА- Торпедо, Йокерит- Локомотив, Динамо- Спартак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на лед вышли СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первую шайбу удалось забросить соперникам – ее автором стал Кирилл Капризов.

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