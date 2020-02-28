В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) объяснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля. В этот день в России пройдет голосование по поправкам к Конституции.

Глава ФНПР Михаил Шмаков заверил, что выходной не скажется на размере оплаты работников, которые сидят на окладе. Таких в стране порядка 80% от всех трудоустроенных.

«С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — приводит его слова «РИА Новости».

На зарплатах тех, кто работает сдельно, выходной скажется. Оплачиваться он не будет, подчеркнул Шмаков.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал назначение голосования по поправкам к Конституции на 22 апреля. Дату эту также одобрил президент России Владимир Путин.