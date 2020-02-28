У стрелков из Ленобласти нашли баню с наркотиками

В бане нашли наркотические вещества. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В бане нашли наркотические вещества. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В полицию поступила заявка о стрельбе в одной из деревень Ленобласти. В ходе проверки правоохранители обнаружили наркотические вещества, которые хранились в бане неподалеку.

По подозрению задержаны мужчину 29 и 30 лет. Один из них ранее был судил за незаконный оборот наркотиков. Внимание полиции мужчины привлекли после того, как устроили стрельбу в деревне Новинка.

«У мужчин изъята пневматическая винтовка и охолощенный пистолет-пулемет Сударева», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Никто в результате стрельбы не пострадал.

Во время осмотра бани на участке рядом полиция обнаружила стеклянные колбы и мешок с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что найденное — наркотические средства. Обнаружено более 80 граммов наркотика и более 280 граммов смеси, содержащей наркотик.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков. По факту стрельбы проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба произошла днем 26 февраля. Задержанными оказались жители Петербурга 1989 и 1990 годов рождения.