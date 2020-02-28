Дзюба все-таки попадет в заявку на матч с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

Как пишет «Спорт -Экспресс», если не случится форс-мажора, Дзюба попадет в заявку «Зенита» на матч. Отыграть 90 минут матча он вряд ли сможет, но будет готов выйти на поле в случае острой необходимости.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба из-за травмы не сыграет против московского «Локомотива» в 20-м туре Российской премьер-лиги.

Футболист получил травму в товарищеской встрече с минским «Динамо». Напомним, матч между «Зенитом» и минским «Динамо» прошел 22 февраля и завершился со счетом 1:1.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 29 февраля в Петербурге. «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.