Дмитрий Маликов задумался о женитьбе на фанатке

Интересно, что об этом подумает его жена и дети.
С своем личном аккаунте в Twitter известный певец Дмитрий Маликов сегодня, 28 февраля, опубликовал видео со своего вчерашнего юбилейного концерта, который состоялся в БКЗ-Октябрьском.
На видео его фанатка демонстрирует зажигательные танцевальные движения под песню «Кто тебе сказал». Маликова это так впечатлило, что он не мог не прокомментировать данное проявление счастья поклонницы:
Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!
Комментаторы шутку оценили. Правда, некоторые предложили начать планировать свадьбу. Кто-то попросил Маликова быть осторожным в обещаниях, ведь девушка может и поверить. Также, неравнодушны подписчики напомнили певцу, что жена у него есть.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери.