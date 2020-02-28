Самочке бурого капуцина из Ленинградского зоопарка выбрали имя

Ленинградский зоопарк объявил результаты конкурса. Напомним, 14 февраля было объявлено о том, что любой желающий до 25 февраля может поучаствовать в выборе имени для очаровательной малышки капуцина. Записки опускались в специальный ящик. Одним из условий было наличие созвучности имени с родительскими — Рикардо и Бланки. В итоге, граждане Петербурга предложили 609 вариантов.

Сотрудники зоопарка отметили, что многие имена были очень интересными и звучали на испанский манер — Мануэла, Габриэлла, Бонита, Каталина, Роберта и Лючия.

Но больше всего пришлось по душе имя Франческа. Его выбрали самым подходящим для юной очаровашки. Сокращено же капуцина будут звать Франи.

Работники зверинца поблагодарили всех за участие, а победила пригласили в зоопарк за памятными подарками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша бурого капуцина.