Шнуров отказался сражаться на дуэли с Милоновым

Шнуров отказался сражаться на дуэли с Милоновым
Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отказался от предложения депутата Госдумы Виталия Милонова сразиться на дуэли. Ответ он объяснил принадлежностью к разным сословиям.

«Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий», — цитирует Шнурова «РИА Новости».

Музыкант напомнил, что по дуэльному кодексу представители разных сословий не могут принимать участие в дуэли.

Напомним, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал творчество группировки «Ленинград» за использование ненормативной лексики и предложил Сергею Шнурову провести дуэль на нормандских мечах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров заявил о том, что сможет совмещать политику и творчество. Прекращение концертной деятельности стало временной мерой. Не так давно музыкант вступил а петербургское отделение «Партии Роста».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виталий милонов дуэль новости спб сергей шнуров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вышел тизер сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»
В Петербурге инспекторы ГИБДД будут контролировать вывоз мусора
В России решили расширить список машин, облагаемых налогом на роскошь
Спасатели полчаса тушили горящий Nissan на проспекте Героев
Шнуров отказался сражаться на дуэли с Милоновым
Ученица умерла на перемене в школе Зеленограда
За год суды Петербурга впервые рассмотрели больше миллиона дел и материалов
Петербуржец попал в больницу после нападения с ножом на Ириновском