Петербург попал в топ самых популярных направлений для туристов

Петербург всегда привлекает много туристов из различных стран. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург всегда привлекает много туристов из различных стран. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В европейском списке лучших было 35 мест. Составили его пользователи TripAdvisor.

Рейтинг состоит из курортов, городов и островов, которые принадлежат 18 странам.

В список лучших мест, стоящих внимания туристов в Европе попали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Северная столица обошла остальных представителей из России и заняла 21 место. Москва и Сочи расположились на 26 и 30 месте, соответственно. Примечательно, что они обошли не менее популярные города, как Рейкьявик и Ливерпуль.

Москва попала и в список самых «модных» направлений. Там она оказалась на 25 месте.

Калининград же попал на первое место в списке развивающихся и привлекающих направлений для путешественников. Опытные туристы уже отмечают этот город, а в дальнейшем, пл их мнению, он уже станет популярным у всех.

А вот в мировой топ города России пока не попали. В лидерах же там Лондон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург признан лучшим в мире культурным городом для туризма.