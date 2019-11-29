Петербург признан лучшим в мире культурным городом для туризма

Петербург оставил за собой такие крупные культурные центры как Рим, Лондон, Пекин, Париж и Нью-Йорк. Фото: Baltphoto

Петербург оставил за собой такие крупные культурные центры как Рим, Лондон, Пекин, Париж и Нью-Йорк. Фото: Baltphoto

Северная столица завоевала премию WTA в номинации «Ведущее городское культурное направление мира», оставив позади Нью-Йорк, Париж и Лондон.

О том, что Петербург признан лучшим культурным городом для путешествий сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе комитета по туризму. Международную туристическую премию (WTA) городу на Неве присудили не только сами путешественники и горожане, но и представители компаний-туроператоров.

В качестве критериев оцениваются безопасность, инфраструктура и уровень гостиниц в каждом городе-претенденте. Причем эта победа — не первая на счету Петербурга, ранее Северная столица стала ведущим европейским направлением для городского туризма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья из Кингисеппа признана одной из лучших в Российской Федерации. Федотовы оказались среди победителей конкурса «Семья года».