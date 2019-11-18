Семью из Кингисеппа признали одной из лучших в России

Семью из Кингисеппа признали одной из лучших в России
Семья помнит о своих родственниках. Фото: ЛенТВ24

Федотовы бережно сохранили семейные традиции и смогли победить благодаря этому во всероссийском конкурсе.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». В конкурсе «Семья года» участвовали более 3 тысяч семей. Жюри с трудом выбрали 85 победителей, среди которых оказались Федотовы, проживающие в Ленинградской области. Семью признали дружной, верной и любящей.

Говорится, что отец семейства – творческий человек, который мастерит арт-объекты на своем участке. Его хобби разделяет старшая дочь, которая умеет красиво рисовать. Младшая очень любит животных и помогает родителям ухаживать за кроликами.

Федотовы сохранили семейные альбомы, взрослые рассказывают детям о предках, чтобы они помнили о роде.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что многодетным семьям одобрили часть заявок на частичное списание ипотеки. С конца сентября настоящего года многодетные семьи подали 13 тыс. заявок на списание 450 тыс. рублей долга по ипотеке.

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Семью из Кингисеппа признали одной из лучших в России
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