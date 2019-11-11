Многодетным семьям одобрили часть заявок на частичное списание ипотеки

С конца сентября настоящего года многодетные семьи подали 13 тыс. заявок на списание 450 тыс. рублей долга по ипотеке. Заявки были поданы в связи с рождением еще одного ребенка.
К настоящему моменту известно, что специалисты рассмотрели 4,5 тыс. заявок. Как сообщает News.ru, из рассмотренных было одобрено 2/3 – 3 тыс. заявок.
Программа действует с 25 сентября настоящего года и распространяется для семей с тремя и более детьми. Однако участниками могут стать только те семьи, где случилось пополнение в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что множество российских семей не знают о положенных льготах. Выяснилось, что соцмерами поддержки не пользуется треть семей.