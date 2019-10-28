Более трети российских семей не знают о положенных льготах

Около трети российских семей не слышали о положенных льготах. Фото: Pixabay

Около трети российских семей не слышали о положенных льготах. Фото: Pixabay

Около 35% российских семей с детьми не знают о положенных по закону соцмерах поддержки. В ходе проведенного опроса граждане чаще всего отвечали, что не знали о льготах на транспорт и землю, путевках в лагеря, подарках для детей из многодетных семей, а также не слышали о возможности бесплатно посещать музеи.

Согласно результатам опроса Общественной палаты страны, сообщают «Известия», в основном льготники получают необходимую информацию через официальные сайты, социальные сети, стенды и средства массовой информации.

Увеличить число осведомленных граждан помогут суперсеты, которые можно найти на портале госуслуг. Они были анонсированы минувшим летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии главы H&M на призывы к прекращению потребления. Слова экоактивистки насторожили его.