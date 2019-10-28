Глава H&M напуган последствиями призывов к прекращению потребления

Движение против потребления может привести к серьезным социальным последствиям. Такое мнение выразил генеральный директор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон.

Бизнесмен подчеркнул, что значительный вклад в развитие данного процесса внесла 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Как сообщает Bloomberg, Петерсон добавил, что последователи юной активистки говорят о необходимости снизить потребление, отказаться от авиаперелетов. Он признался, что такие варианты решения экопроблем его пугают.

Гендиректор H&M считает, что результаты могут положительно отразиться на окружающей среде, однако общество приведет к ужасным последствия.

По его мнению, бороться с изменениями климата нужно экологическими инновациями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что экоактивистка предложила есть детей, чтобы спасти планету.