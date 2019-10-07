Экоактивистка из США призвала есть младенцев для спасения планеты

Американская экоактивистка выступила на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез в США и призвала разбомбить Россию и начать есть детей ради спасения экологии.

В ходе своего выступления о предотвращении глобальной катастрофы активистка движения LaRouchePAC отметила, что развал экосистемы может произойти уже через несколько месяцев. А для предотвращения катастрофы она посоветовала начать есть детей и трупов.

«Даже если мы разбомбим Россию, людей будет слишком много и это большая проблема. Нам нужно есть детей!», — заявила активистка, продемонстрировав футболку с лозунгом: «Спаси планету, ешь детей!».

Позже выяснилось, что активистка выступила в качестве розыгрыша, организованного движением LaRouchePAC, которое поддерживает президента США. Согласно мнению участников движения, Окасио-Кортез, которая активно борется за экологию, в скором времени сама начнет использовать подобные лозунги, сообщает РИА Новости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter.