Экоактивистка из США призвала есть младенцев для спасения планеты

Экоактивистка из США призвала есть младенцев для спасения планеты
Экоактивистка из США призвала начать есть детей ради спасения экологии.

Американская экоактивистка выступила на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез в США и призвала разбомбить Россию и начать есть детей ради спасения экологии.

В ходе своего выступления о предотвращении глобальной катастрофы активистка движения LaRouchePAC отметила, что развал экосистемы может произойти уже через несколько месяцев. А для предотвращения катастрофы она посоветовала начать есть детей и трупов.

«Даже если мы разбомбим Россию, людей будет слишком много и это большая проблема. Нам нужно есть детей!», — заявила активистка, продемонстрировав футболку с лозунгом: «Спаси планету, ешь детей!».

Позже выяснилось, что активистка выступила в качестве розыгрыша, организованного движением LaRouchePAC, которое поддерживает президента США. Согласно мнению участников движения, Окасио-Кортез, которая активно борется за экологию, в скором времени сама начнет использовать подобные лозунги, сообщает РИА Новости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter.

дети лозунг США экоактивисты экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд не стал отменять итоги выборов в УИК №1677 в Петербурге
В Фонтанке все еще плавают решетки, упавшие после ДТП с автокраном
Особняк Челищева в ноябре сдадут в аренду за 1 рубль
Российские авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания роста ...
Пожарные почти два часа тушили дачный дом в Киришском районе
В Кронштадте нашли пушки, похищенные год назад с Северного форта
Мосты в Петербурге притягивают ДТП
На Украине возбуждено дело о похищении Саакашвили