Система видеоидентификации лиц начнет свою работу на стадионе «Зенит»

Такая технология будет введена с матча «Зенит»-«Локомотив» и будет использоваться в дальнейшем. Об этом сообщает официальный сайт футбольной команды «Зенит».

Новшество будет установлено на входе первого яруса Трибуды D, где находятся сектора с наиболее активными болельщиками. Проход на данный фанатский вираж возможен только для людей с действующим абонементом на нынешний игровой сезон.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля, в субботу. Время начала — 19:00. Этот матч для команд в Чемпионате России первый после перерыва. «Зенит» занимает лидирующую позицию в таблице чемпиона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подтвердила продажу всех акций «Зенита». Ленобласть не первый раз решает продать свой пакет акций. Одна из причин — миноритарность акций. Всего, в составе пакета их 0,2%.