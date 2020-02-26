Ленобласть подтвердила продажу всех акций «Зенита»

Ленобласть подтвердила продажу всех акций &#171;Зенита&#187;
Ленобласть решила продать все акции "Зенита", Фото: ФК "Зенит"

Правительство Ленинградской области продает весь пакет акций футбольного клуба «Зенит». Информацию об этом подтвердили в комитете по управлению государственным имуществом (КУГИ).

В ведомстве уточнили, что комитет как держатель активов Ленобласти намерен выставить на продажу все акции АО «Зенит».

«Подтверждаем продажу. Но информация, указанная в СМИ ранее, не соответствует действительности. Ни 0,1%, а весь пакет акций — 0,2%», — пояснили gazeta.spb.ru в комитете по управлению государственным имуществом.

Представитель комитета добавил, что Ленинградская область не впервые решает продать пакет акций по причине того, что он является миноритарным.

Ранее сообщалось, что председатель КУГИ подписал распоряжение о приватизации акций футбольного клуба «Зенит». Согласно документу, они поступят в свободную продажу.

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