Правительство Ленобласти решило продать акции «Зенита»

Правительство Ленинградской области намерено продать акции футбольного клуба «Зенит». Распоряжение об их приватизации подписал председатель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ).
Акции АО «Зенит» находятся в собственности комитета как держателя активов Ленобласти. Согласно распоряжению, в свободную продажу поступят 50 обыкновенных именных акций, пишет 47news.ru. На них приходится порядка 0,13% от общего количества в обществе.
Получить от продажи пакета Ленобласть планирует более 2 млн 6 тыс. рублей. Стоимость одной акции в этом случае составит 40 тыс. 123 рубля.
«Не могу подтвердить или опровергнуть. Но на моей памяти последние 10-15 лет Ленинградская область ставила в план продажи пакета акций, потому что он миноритарный, и, по-моему, так ничем это не заканчивалось», — рассказал gazeta.spb.ru представитель КУГИ.
Более полную информацию в ведомстве обещают предоставить в ближайшие дни.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» признали одним из тридцати наиболее финансово стабильных клубов в мире