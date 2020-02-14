«Зенит» стал одним из самых финансово стабильных клубов мира

"Зенит" оставил далеко позади российские клубы, также попавшие в рейтинг. Фото: Baltphoto

"Зенит" оставил далеко позади российские клубы, также попавшие в рейтинг. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб признали одним из тридцати наиболее стабильных финансово клубов в мире. И первым — по России.

Зарубежная компания Soccerex, ежегодно составляющая рейтинг финансовой состоятельности европейский футбольных клубов, подвела итоги 2019 года. Согласно индексу, который высчитывается с учетом трансферной стоимости игроков, материальных активов, средств на банковских счетах, потенциальных инвестиций владельцев и чистой задолженности клубов, «Зенит» занял 23-ю строчку.

При этом в России сине-бело-голубые безоговорочно лидируют. Кроме «Зенита» в рейтинг попали «Спартак», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в официальном twitter-аккаунте петербургский клуб объявил состав на третий сбор в зимнем сезоне. Сборы пройдут в Анталье, с 14 по 22 февраля.