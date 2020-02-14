Назван состав «Зенита» на третий зимний сбор

Стало известно, кто из футболистов петербургского «Зенита» окажется в составе третьего тренировочного сбора.

Список участников третьего зимнего сбора опубликовали в Twitter-аккаунте «Зенита». Сбор сине-бело-голубых пройдет в турецкой Анталье с 14 по 22 февраля.

Сегодня в Турцию улетели 25 футболистов. На тренировку попадут трое вратарей — Александр Васютин, Андрей Лунин и Михаил Кержаков. Среди защитников — Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и другие. Сборы также посетят четверо форвардов — Артём Дзюба, Сердар Азмун, Даниил Шамкин и Себастьян Дриусси.

Первые две игры пройдут в понедельник, 17 февраля. «Зенит» сразится с «Аланией» и «Кайратом». Остальные матчи пройдут 22 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» назвали одним из самых стабильных клубов мира.