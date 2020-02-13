«Зенит» назвали одним из самых стабильных клубов мира

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"Зенит" поднялся в рейтинге. Фото: ФК "Зенит"

В рейтинг финансово-стабильных клубов мира попали сразу несколько российских.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает британское агентство Soccer-ex. Петербургский клуб «Зенит» попал в рейтинг самых финансово-стабильных клубов мира, заняв 23 место. Уточняется, что до этого команда была на 29 месте – разрыв удалось преодолеть за год. Также в международный рейтинг включили «Спартак», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

К слову, лидером списка стал ПСЖ. Напоминаем, что при его составлении учитывалось пять показателей — трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак едко прокомментировала переход Кокорина в ФК «Сочи».

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«Зенит» назвали одним из самых стабильных клубов мира
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