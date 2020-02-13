Собчак едко прокомментировала переход Кокорина в ФК «Сочи»

Собчак едко прокомментировала переход Кокорина в ФК &#171;Сочи&#187;
Собчак заявила, что Кокорину нужно на какие-то деньги отдыхать за границей. Фото:https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Футболист не хотел тренироваться с клубом, но в итоге сдался. Телеведущая объяснила, почему.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале. Она написала, что не удивилась переходу игрока в «Сочи», так как понятно, что Кокорину, при всех его принципах, хочется зарабатывать. Телеведущая едко подчеркнула, что отдых на дорогих курортах «сам себя не оплатит».

Напоминаем, что Кокорин согласился перейди в южный футбольный клуб как минимум на весенний период. Платить ему будут по два миллиона рублей в месяц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ротенберг о Кокорине: «Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи».

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