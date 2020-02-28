В Астраханской области не могут найти разбившийся вертолет

Он упал еще несколько часов назад. Поиски продолжатся уже утром.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС. Крупнейший частный вертолет предположительно упал в районе села Линейное. На борту находился только один человек – пилот. Пока что не удалось выяснить, но кажется речь идет о «Робинсоне». Потерпевший крушение вертолет пытались найти с воздуха, но ничего не вышло.

«Поисковые мероприятия с привлечением вертолета приостановлены до наступления светлого времени суток»,

— сказали в пресс-службе.

В сообщении отметили, что наземные поиски продолжатся, несмотря на темноту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.