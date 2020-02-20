При крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника

Министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов рассказал, что при падении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника.

«Еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение домой и два в процессе обследования», — заявил он, сообщает ТАСС.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».