При крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника

При крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника
Самолет совершал чартерный рейс. Фото: dvsut.sledcom.ru

Министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов рассказал, что при падении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника.

«Еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение домой и два в процессе обследования», — заявил он, сообщает ТАСС.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На месте работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».

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АН-2 магадан самолет
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При крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника