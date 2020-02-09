Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета и оторванных шасси в Коми

Пассажиры самолета, жестко севшего в Усинске, рассказали, что происходило на борту воздушного судна во время инцидента.
Самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».
Как сообщает «РЕН-ТВ», одна из пассажирок рассказала, что в какой-то момент самолет вывернул в сугроб и остановился, после началась эвакуация. Другой пассажир отметил, что при соприкосновении воздушного судна с землей был жесткий удар.
«Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще», — поделился впечатлениями мужчина.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате жесткой посадки самолет получил повреждения крыла и хвостовой части.