Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета и оторванных шасси в Коми

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета и оторванных шасси в Коми
Пассажиры отметили слаженную работу команды экипажа. Фото: Pixabay

Пассажиры самолета, жестко севшего в Усинске, рассказали, что происходило на борту воздушного судна во время инцидента.

Самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».

Как сообщает «РЕН-ТВ», одна из пассажирок рассказала, что в какой-то момент самолет вывернул в сугроб и остановился, после началась эвакуация. Другой пассажир отметил, что при соприкосновении воздушного судна с землей был жесткий удар.

«Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще», — поделился впечатлениями мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате жесткой посадки самолет получил повреждения крыла и хвостовой части.

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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета и оторванных шасси в Коми
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