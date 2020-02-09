Жестко севший самолет в Коми получил повреждения крыла и хвоста. Два пассажира обратились к врачам

В городе Усинск в Республике Коми самолет Boeing 737 совершил жесткую посадку. Воздушное судно получило повреждения крыла и хвостовой части. Двое пассажиров обратились к медикам после посадки.

Все произошло в аэропорту Усинска, воздушное судно следовало из Москвы. По предварительным данным, у самолета авиакомпании Utair Boeing 737 повреждены крыло и хвостовая часть. В настоящее время судно осматривают специалисты.

Как сообщает ТАСС в пресс-службе главы Коми, самолет совершил посадку в 12:27. Экипаж из шести человек и 88 пассажиров были оперативно эвакуированы.

Один пассажир получил ушиб и обратился в медпункт аэропорта, однако скорая медицинская помощь не понадобилась.

«Обратились самостоятельно в санчасть не один, а два пассажира», — заявили в пресс-службе главы Коми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о состоянии эвакуированных на самолете из Уханя россиян. По словам медиков, граждане России чувствуют себя нормально.